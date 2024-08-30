67歲呂良偉過去曾與周海媚、鄺美雲各有一段婚姻，2001年他梅開三度娶身家百億的企業家楊小娟，由於經濟實力相差懸殊，讓外界虧呂良偉是「嫁入豪門」。最近他接受港媒專訪，坦言在大陸拍戲時常遇上誘惑，承認曾有「思想出軌」的時候，但他清楚自己是已婚身分，絕不會行動，也不想傷害太太。

據《星島頭條》報導，呂良偉提起去年過世的前妻周海媚，語氣中滿是遺憾，直言當年在一起的時候很開心，他沒做過傷害對方的事，只是到了後期兩人個性都不想退讓，最後變成「有緣無份」。他也承認年輕時不夠成熟、大男人主義，現在才明白在一個家庭中「愛」最重要，「什麼事情都給老婆決定，她開心就好了」。

楊小娟曾曬與劉嘉玲合影，還有老公呂良偉跟關之琳合照。（圖／翻攝自小紅書）

至於被說是「百億駙馬」、「嫁入豪門」，呂良偉不滿表示妻子確實財產不少，但他自己的也不少，「我沒辦法阻止別人怎麼想或怎麼說，只能做好自己」。話鋒一轉，他承認結婚後在大陸拍戲常遇到誘惑，但他會守住本分，例如特別帶兩個助理，遠離劇組自己住別的地方，一收工就回房間，減少與其他人來往。

呂良偉2019年曾回台灣和謝賢合照。（圖／中時資料照）

呂良偉表示，自己很安分守己，相信「外面的誘惑」可以感受到自己的態度，他打趣形容不值得「為一粒芝麻失去整顆西瓜」，而且他老婆也很美，雖然曾經「思想出軌」，但不會有任何行為。而呂良偉1998年在聚會中邂逅了小他18歲的楊小娟，對方不僅外型出眾，還很會賺錢，是身家百億的企業家，2022年呂良偉曾曬出影片宣示對太太的鍾情，夫妻倆在台上唱信的〈死了都要愛〉，其中唱道：「不理會別人是看好或看壞，只要你勇敢跟我來」，似乎想以此回應外界酸言酸語。