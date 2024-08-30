民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，又被爆料動用選舉補助款買4300萬元商辦，昨（29日）鞠躬道歉並宣布「請假」3個月，自請黨中評會調查。對此，前民眾黨中央委員張益贍直言，此舉等於宣布正式退出政壇，且少了黨主席權力的保護傘，司法偵辦的速度可能會加快。

張益贍昨在臉書發文表示，「柯文哲主席請假三個月，自請調查，等於宣布正式退出政壇。少了主席權力的保護傘，司法偵辦的政治顧慮減少，速度將會加快！」他也說，「所以我在政治上所犯下的錯誤，算是階段性贖罪完成。黃國昌？剩下是你們年輕人的事了！」

名嘴吳靜怡（Grace Woo）也在臉書發文嗆說，「柯文哲，你是不是要跟我道歉？8月6日我說木可公關有問題，你說我『幻想』！又說政治評論員很好當。笑死！」

柯文哲近期連環爆出政治獻金帳目不清、檢廉加速偵辦京華城案以及4300萬元現金購買商辦等3案，對誠信造成衝擊，多家民調顯示，近來民眾黨與柯文哲的支持度都大減。民眾黨29日舉行「柯文哲總統大選政治獻金外界疑義一次澄清」記者會，柯文哲表示，連日紛擾讓支持者失望，「我要擔起最大責任」，還深深一鞠躬，向社會大眾致歉。柯文哲還說，「我錯在完全的信賴」，政治獻金沒有審查與稽核機制。柯也宣布將向黨請假3個月，自請中評會調查，並好好反省。