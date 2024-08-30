西大路地下道經市議員揭露道路鋪面未按圖施工，市府隨即要求施工廠商立刻進行改正，並於本周夜間刨鋪，代理市長邱臣遠30日凌晨到場了解。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市西大路地下道整修工程自2022年4月15日起施工，至目前仍未完成驗收，先前也遭藍白議員質疑瀝青混凝土未按圖施工，易造成騎士摔車。為此，市府要求施工廠商立刻改正，本周展開夜間刨鋪作業，30日凌晨代理市長邱臣遠到場了解，強調市府會為市民把關公共工程品質，絕不容許丁點缺失。

西大路地下道是新竹市區連接科學園區的重要道路，但有嚴重漏水、結構等問題，市府於2022年斥資7488萬元展開44年來最大的整修工程，但通車後仍屢遭質疑有漏水等問題。國民黨市議員陳慶齡、民眾黨議員李國璋今年1月質疑，廠商未按圖施工，道路表面摩擦力不足，易造成摔車，要求市府徹查。

為此，市府要求原廠商改善西大路地下道不符契約規定之瀝青鋪面缺失，於8月26日至30日21點至隔日6點30分改善，施工期間地下道全線封閉。

代理市長邱臣遠指出，西大路地下道道路鋪面，先前經議員提醒發現廠商未按圖施工，市府發現問題後馬上啟動相關機制，進行路面的刨除與重鋪，為了不影響主要幹道的交通暢行，市府選擇在深夜進行工程，減少對市民生活的影響。

市府工務處表示，西大路地下道工程是市政建設的重點項目，直接關係到市區交通與市民出行安全，市府會密切關注施工進展，以確保工程迅速、兼顧品質且符合規範要求，也再次重申，市府對於施工品質絕不妥協，必須確保市民享有安全、便捷的交通環境。

市府也表示，對於此次因不符契約規定而進行的整改施工，將加強監督與管理，確保工程品質和進度都能達到預期目標，並在最短時間內完成，提供市民安全順暢的交通環境，市府將持續關注工程進度，確保每1項市政建設都能夠滿足市民期待。