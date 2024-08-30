南韓啦啦隊19歲隊員李珠珢憑藉洗腦的「三振舞」加上美如AI的外貌，讓她一夕間爆紅，一舉一動都成為外界關注焦點，尤其是她在7月來台參加活動後，擄獲了更多台灣粉絲的心，讓許多人不斷敲碗希望她能來台發展。不過近期有網友發現李珠珢這個月僅有3場應援，與其他隊友形成對比；對此，有不少粉絲擔心她將落得與當年李多慧一樣的下場。

有網友在PTT上以「李珠珢八月行程開獎」為題發文，表示李珠珢8月份的應援場次僅有3場，但隊友們卻有5場以上，連最有名的KT起亞虎涼水季都不見她的身影，因此掀起粉絲討論。

李珠珢8月份的應援場次僅有3場。（圖／翻攝自李珠珢 IG ）

然而，其中就有人想起，李多慧在韓職起亞虎擔任啦啦隊員爆紅後，雖讓她受到關注，獲得小型代言及活動，更登上部分韓國綜藝，但卻遭起亞虎的應援團長徐韓國意有所指發文暗批：「站在賽場上的選手們才是主角，我們的角色就是鼓舞選手，球迷也是為此而來的，想當主角就去當藝人！反正妳看起來的確有那方面的能力」，最後李多慧在輿論壓力之下，發布道歉聲明，並宣布離職，讓球迷感到心疼。

李多慧當年在韓爆紅後，疑似遭到內部成員在網上攻擊。（圖／翻攝自李多慧IG）

其實近期有不少傳聞指出李珠珢可能會來台發展，連前體育主播蔡明里也曾在直播中指出，李珠珢已經跟台灣球隊談好了，明年就會來報到，讓台灣球迷相當期待。但也有網友認為，李珠珢年僅19歲還太小，所以希望大家可以給予她空間考慮。