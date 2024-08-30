●U.S. Bank Wealth Management首席股票策略師Terry Sandven表示，現在看衰AI相關公司仍為時過早，我們認為AI股還有更多上漲空間。AI革命仍處於相當早期的階段，這對科技公司而言是個好兆頭。

●LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach在談到美國上修第二季經濟成長率時表示，下修通膨率加上調升消費支出，這表示經濟可望實現「軟著陸」。

●Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，死亡、繳稅和輝達業績超預期，是三件不必懷疑的事。問題在於，輝達這次「超出預期」的幅度較以往大幅縮減。雖然輝達也提高未來展望，但同樣的，調升幅度也不同於前幾季。這是一家偉大的公司，其上季營收仍以122%的速度增長，但門檻似乎有點太高了。

●花旗出具報告指出，如果美國9月初公布的8月失業率保持在4.3%，那麼聯準會將在9月會議降息50個基點。花旗的基本預測是8月非農就業增加12.5萬人，失業率為4.3%。報告指出，對聯準會官員而言，失業率維持在4.3%或8月非農就業增長少於12.5萬人，這表示7月失業情況惡化並非單一事件，央行需要降息50個基點以提振經濟。若失業率回落至4.2%或8月非農就業增長超過12.5萬人，則聯準會將把7月的就業報告視為偶發事件，因此只需降息25個基點。