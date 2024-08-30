中華大學觀光學院暑假期間有3團共14位學生，飛往日本富山縣、北海道，以及香川縣實習深化國際力。其中，前往富山縣立山町役場實習的學生，在當地表現優異，榮獲當地町長舟橋貴之頒發「觀光大使」，此舉更獲日本當地媒體報導。

校方指出，富山縣的行政機關立山町，以當地「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」聞名，每年吸引約100萬遊客前往觀光，中華大學觀光與會展活動學系，以及觀光學院碩士班共5位學生，在獲得教育部學海築夢計畫的補助後，前往立山黑部服務中心、立山黑部貫光公司（TKK）等多元場域實習。

學生也參與當地文化祭典「立山祭」，設攤賣起台灣啤酒、鳳梨酥等美食，大獲日本民眾好評，町長舟橋貴之在任命儀式當天，頒發「觀光大使」的榮譽，更同步在臉書上發文，希望華大的學生回國後，能持續以專業為日本宣傳觀光。

赴北海道美唄市的餐旅管理學系5位學生，在當地美術館、溫泉會館以及高爾夫球場等地實習，深入了解當地文化、促進台日交流，也同樣獲得媒體報導。

觀光學院院長張馨文表示，本次學海築夢計畫，在主持人觀光與會展活動學系詹宜螢主任，以及國際觀光與酒店管理雙學士學位學程吳佩縈老師的努力促成下順利完成。

張馨文說，院內從2014年起就積極爭取教育部「學海築夢」計畫補助，協助學子出國實習，了解國際觀光旅遊產業的發展，學院導入EMI全英語教學積極培養國際觀光旅遊管理人才，要透過多元教育與海外實習，讓學生畢業後能順利接軌全球，高薪就業。

學生蕭富池表示，在當地市政府代表專員近藤孝志的帶領下，同學們了解當地服務業的流程與細節，見識日本所謂的職人精神。此行也深深感受到日本溫泉的魅力，一起為當地觀光集思廣益、彼此交流，期望未來在職場上也能跨出舒適圈，朝志向前進。

在香川縣高松市日本鳳凰國際觀光株式會社實習的4位同學，則在烏龍麵名店「輪樂 Waraku」實習，負責餐點製作、備菜、上菜等等，不僅學習到當地飲食習慣與作業流程，也在人與人的互動中，感受十足溫暖。