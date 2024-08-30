新球季都在NBA找不到工作，且已經前往以色列聯賽特拉維夫隊打球的「瘋狗貝」貝弗利，最近在自己播客節目當中提出相當「另類」觀點，來強調他自己到底有多強，因為他認為超級球星到處都是，也有一堆所謂的接班人，「但這個世界上，只有一個貝弗利(不會有人被叫做小貝弗利)！」

貝弗利這番話的完整說法是，「像史蒂芬柯瑞、詹姆斯、科比、喬丹這樣的超級球星到處都是，隨便抓都一大把，大家會說誰是羅斯接班人，誰是小韋斯布魯克，但這個世界上只有一個卓雷蒙格林、一個貝弗利、一個羅德曼，不會有人說是小卓雷蒙格林、小貝弗利或小羅德曼。」

2009年第42順位被湖人選上的貝弗利，NBA生涯效力過火箭、快艇、灰狼、湖人、公牛、七六人、公鹿等隊，向來以防守凶狠且愛飆垃圾話著稱，曾一度獲選年度防守第一隊、2次入選年度防守第二隊，更因曾跟林書豪當過火箭隊友兩度來台訪問。

如今貝弗利不再留在NBA打球，口出狂言風格反而更加誇張，像是他被問到去以色列打球想法，他的回答竟是，「我唯一擔憂是以色列目前屬於戰地，假如在打球時一顆炸彈落地，我可能當場沒命，但我依然想去那裡打球。」不知道這番話聽在特拉維夫高層或球迷耳裡作何感想。