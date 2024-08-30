全台老少配的始祖小鄭與莉莉，日前傳出莉莉因中風及慢性病纏身多年，已於26日離世，享壽73歲，莉莉當年在新北市新店區開卡拉ok，意外戀上小她33歲的小鄭，兩人的感情糾葛在2001年被爆出，轟動全台，她最後一次出現在媒體是2017年的母親節，當時莉莉已回到老家彰化伸港，繼續開卡拉ok，聊起往事顯得雲淡風輕。

莉莉與小鄭當年轟動全台，51歲莉莉在新店開卡拉ok，她的好友讓18歲的兒子小鄭到她的店打工，不料2人產生感情，小鄭為了真愛離家出走，他的父母氣到報警，事情曝光引發社會關注。

他們選擇高調認愛，出面接受call in節目直播，小鄭直言為和莉莉在一起，要和父母脫離關係，他們走紅後陸續上過綜藝藝目、代言廣告，甚至舉辦螢幕婚禮，莉莉一度還傳出要出馬參選立委。

但感情只維持1年多，就因小鄭去當兵而分手，莉莉後來又嫁給小她31歲的移工庫安，但莉莉後來發現對方愛喝酒又很花心，最後離婚收場。

2017年母親節是莉莉最後一次出現在媒體前，她已回到彰化開卡拉ok多年，聊起往事雲淡風輕，表示現在生活自在，一切隨緣，但有說起當年小鄭對她真的很好，如果重來還是會跟他在一起。

知情者說，莉莉這幾年中風行動不良，除做復健外，經常為病痛所苦進出醫院，26日她因多重器官衰竭過世，享壽73歲，後事由她的3個女兒及親屬操辦中。