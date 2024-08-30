輝達財報報喜，股價卻呈利多出盡走勢，財信傳媒董事長謝金河表示，再好的財報都無法刺激股價，是預告市場要重新整理的訊號，加上巴菲特增持現金部位、波克夏A股創新高，加上黃金走高，都代表市場投資保守的心理預期，加上量能萎縮，各國股市漲跌收斂，研判情勢膠著恐等到11月5日美國總統大選後，才會有更明確的走勢，提醒市場上空盤旋眾多變數，投資策略宜以蹲待變，以防禦取代攻擊。

謝金河今（30）日在臉書以「股神巴菲特對市場發出的訊號」為題發文，指出今天是股神巴菲特的生日，波克夏A股也在這1天寫下70萬2320美元歴史高價，市值正式突破1兆美元，到達1.003兆美元，這是市場給股神最好的禮物。

他表示，今年市場很大的轉折點，是8月5日日本銀行宣布升息0.25%，造成日圓匯價從161.95急升至141.7，全球金融市場資金轉向，利差交易的投機熱錢平倉，造成日股當天大跌4451 點，跌幅12.4%，台股當天也大跌1807點。（本文未完，全文見此）

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