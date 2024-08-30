今天是開學日，新北市警察局各分局執行護童勤務。（新北市婦幼警察隊提供）

今天是開學日，新北市警察局各分局執行護童勤務。（新北市婦幼警察隊提供）

今（30日）是開學日，新北市警察局啟動護童勤務，各分局員警、義交、學校老師及導護志工在國小校門口及周邊道路執行人車分流、車輛保持距行穿道3公尺以上安全距離及勸導勿併排臨時停車等工作，維護兒童上下學交通安全。

據交通部道安資訊網統計，兒童在道路發生交通事故有逐年增加趨勢，其中多數兒童是「被載」或為「行人」時發生，由於兒童為弱勢用路人，因身材嬌小、步伐小、視覺及聽覺等感官的敏銳度都尚未發展成熟，以致於在過馬路時更容易遭遇危險，故在日常生活中教導每位兒童學習在過馬路前應確認左右來車、不要在馬路上玩耍等非常重要。

新北婦幼警察隊表示，兒童交通安全是婦幼安全指標工作之一，今天開學日除執行護童勤務外，各分局結合轄內國小共同宣導交通安全觀念，特別提醒家長載送兒童時，駕駛汽車務必使用安全座椅或繫好安全帶、騎乘機車務必戴好安全帽，並遵守交通規則。此外，家長以身作則也很重要，唯有完善的家庭及學校的教育，才能從小建立正確的交通安全觀念。