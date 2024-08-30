開學第一天，許多學子陸續返回校園，台北市長蔣萬安與教育局長湯志民30日特別前往博愛國小致贈開學小禮，與學童一起迎接新的學期。對於有民眾覺得開學遇周五上課一天休兩天很困擾，湯志民受訪表示，根據《各級學校學生學年學期假期辦法》寒、暑假數都有明確規定，而且從教育觀點來看，有一個緩衝的時間其實對孩子更好。

對於開學上課一天休兩天，湯志民表示，根據《各級學校學生學年學期假期辦法》寒暑假都有規定時間，像是寒假21天、暑假是60天，規定時間就是7月1日至8月29日，8月30號也是全台灣各縣市各級學校的開學日，事實上今天開學時間，從教育局觀點來看蠻好的，因為暑假很長，突然馬上上課，其實給孩子一個緩衝的準備時間，對其影響也較小。

至於新學期規定國中小在午休跟早自習不能考試，湯志民表示，其實相關規定已有且教育部多次重申，他也認為孩子的考試要減少，此次限制早自習跟午休時間不能考試，對孩子的學業成長應該不會有太大影響，本來一早來學校是要參加活動或是課前準備，以教育觀點，一進校園就考試，不是理想的型態，現在做出一個較嚴格的限制是希望孩子來學校能抱持快樂、安心的心情來學習。