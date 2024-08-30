彰化縣和美鎮立殯儀館整修後整體環境明亮，整體治喪環境有感提升。（和美鎮公所提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣和美鎮立殯儀館自1987年設立以來已使用長達37年，硬體設備及線路老舊，小靈堂燈光昏暗，壁面陳舊，置身其中，滿滿靈異感。和美鎮公所今年初進行殯儀館翻修工程，並已在農曆7月前完工，殯儀館的小靈堂及管理室煥然一新，加上鎮公所同步推動無煙靈位區，整體環境有感升級。

位於和美鎮柑井里美寮路的和美鎮立殯儀館，啟用逾今已37年，每年民眾申請服務的件數約200至300多件，據和美鎮公所生命禮儀管理所統計，2021年申請殯儀館服務的件數為253件，2022年與2023年都為314件，今年1月至6月則有148件。

根據和美戶政事務所統計，和美鎮至今年7月人口數為8萬7623人，2023年死亡人數為757年，同年申請殯儀館服務件數為314件，因和美殯儀館使用多年後，設施已相當陳舊，加上使用需求逐年增高，和美鎮公所為響應環保理念並提供更明亮舒適的治喪環境，於今年2月份進行「第一靈安堂小靈堂整修工程」，總經費約500萬元。

和美鎮長林庚壬指出，和美鎮殯葬服務提升是與民眾息息相關的重要建設，多次向中央及彰化縣政府轉述地方需求，這次和美殯儀館翻修的部分包括將原有的小靈堂區區分為無煙靈位區、個人式小靈堂及祭拜區；另外，為避免老舊電力設備釀災，殯儀館及停柩室的電力設備也全面更新。

和美殯儀館靈堂裝潢整修後，新增個人式小靈堂2間及無煙靈位區19格，修繕工程歷經近半年後於日前完工，和美鎮公所舉辦殯儀館無煙靈位區地藏王菩薩開光啟用儀式，鎮公所期盼升級後的殯儀館設備品質及美化後整體殯葬環境，可達到衛生、美觀、乾淨的服務效果。

和美鎮阮姓民眾說，和美殯儀館整修前不管是靈堂還是管理室，燈光及室內空間的牆壁漆面都相當昏暗，管線外露，加上陳舊的布幔，「靈異感直接拉滿」，在這樣的空間待愈久，感覺會很毛，整修後有如明亮的辦公空間，讓人感覺舒服多了。