「指傳媒」記者的林獻元涉受「中共福建省委員會」官員指示，於去年10月至12月總統大選期間，委託自稱「民調專家」的退休副教授蘇雲華捏造9波假民調案件，30日上午宣判。（本報資料照片）

「指傳媒」記者的林獻元涉受「中共福建省委員會」官員指示，於去年10月至12月總統大選期間，委託自稱「民調專家」的退休副教授蘇雲華捏造9波假民調案件，30日上午宣判，台中地院將林依《公司法》、《選罷法》判8個月有期徒刑、褫奪公權2年，蘇依《選罷法》遭判4個月有期徒刑、褫奪公權1年，皆可易科罰金、可上訴。

全案源於去年10月至12月總統與立委大選期間，林涉受「中共福建省委員會」官員指示並收受人民幣13萬元，委託蘇捏造9波假民調並在多家網媒發布。台中地院30日宣判，林未出庭聽審，蘇則在家屬陪同下出庭，審判後蘇未受訪則離去，期間只低調表示說出一句「我一塊錢都沒拿」。

檢方查出，林於2023年4月間受中共福建省委員會官媒的林姓等高層邀約，招待赴廈門旅遊，林並找蘇一同前往。旅遊返台後，林成立「指動新媒體傳播有限公司」和「元丰傳媒」等網路新聞平台，大陸官媒高層更匯入人民幣13萬元給林託購茶壺及寫稿宣傳費等。

林2023年10月間委託蘇，約定自去年10月11日至今年1月3日進行10波「2024年中華民國總統大選民調」，並以每波民調15萬元為酬勞，預計給他150萬元等，更簽立「本合作為無償進行」及150萬元借據規避調查。沒想到，蘇僅在各地火車站隨機拍照，或僅面訪1人卻捏造訪10人或150人的數據，先後製作9波假民調；而林收到假民調資料後，甚至自行將侯友宜支持度調高1.5％、賴清德支持度調降1.5％，後陸續發布於多家網媒平台。

台中地檢署以林、蘇涉嫌重大，依違反《總統副總統選舉罷免法》、《反滲透法》等罪起訴，並請法院審酌從重量刑；全案30日上午宣判，台中地院將林依《公司法》、《選罷法》判8個月有期徒刑、褫奪公權2年，蘇依《選罷法》遭判4個月有期徒刑、褫奪公權1年，皆可易科罰金。

林獻元的委任律師朱清奇回應判決指出，違反《公司法》部分，林承認，無爭議，被控違反《反滲透法》部分，法官認為不成立，感謝法官明辨，至於違反《總統副總統選罷法》部分，將等收到判決書之後，再與林討論是否上訴。