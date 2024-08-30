輝達公布財報，雖然業績優於預期，但毛利率下滑且第3季展望未有驚喜，周三盤後大跌，衝擊台股昨下跌168點。不過，輝達執行長黃仁勳在財報公布後表示，Blackwell已開始生產，將為第4季帶來數十億美元的收入，預料明年成績將會非常好。

黃仁勳持續看好AI需求，他表示，目前AI在學習更多的語言、圖像、聲音和影片，甚至在學習3D圖形，這些模型的規模正在擴大，模型製作者的數量大幅增加，除了網路服務商，還有新創公司、大型企業與不同國家加入，需求持續長，未來將看到越來越多AI在PC或手機上運行。

永誠國際投顧分析師李蜀芳表示，輝達營收超高標，但是獲利沒有超高標，毛利率下降。法人最重視的幾件事，第一有沒有超越預期，第二就是毛利率，之前輝達毛利率超過78%，現在大約75%左右，代表面對競爭者會受到價格的壓制。（本文未完，全文見此）

延伸閱讀：

輝達財報沒爆啊！「雞蛋裡挑骨頭」 GB200、CoWoS等飆股又要噴了

瘋到請假玩整天 會不會玩都驚呆 別衝《黑神話：悟空》買技嘉 達人：主軸還是它

一顆蘋果救台股又來了？「3檔率先站上長短均線」3檔雙題材也正在轉強