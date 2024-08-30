京華城容積獎勵案爭議持續延燒，威京集團主席沈慶京日前遭羈押禁見。威京集團旗下中工、中石化昨股價重挫近3%後，今（30日）股價稍回穩，在平盤附近震盪，手中有股票的投資人仍相當憂心。對此。股市老手表示，針對這2支股票下跌不必恐慌，只是加速趕底過程，目前應保持耐心，靜待京華城案明朗，不會再傳出更糟的消息，反而會是加碼的絕佳時機。

中石化於28日發布聲明，針對京華城案件，強調其與子公司皆全力配合司法機關調查，提供相關協助，公司營運及財務狀況仍維持正常，不會影響財務、業務及股東權益。

對於媒體報導威京集團疑似遭搜索及公司大股東疑似被約談一事，中石化說明，這屬於股東個人行為，與公司無涉。從京華城的股權結構來看，中石化直接、間接持有京華城約37%股份，而中工則持有23% 股權。

中工也發聲明指出，「對於檢調約談，該司全力配合並提供協助，營運及財務一切正常。」

儘管中工、中石化兩家公司已接連發布重大訊息澄清，但其股價在29 日仍同步重挫近3%，持有股票的小股東們仍憂心忡忡，不知是否應當砍掉手上的股票。

在股市爆料同學會擁有逾7.5萬粉絲追蹤的P大發文表示，近日，中工及中石化因京華城相關案件遭檢調搜索，無疑是超級無敵大利空。然而，即便面對如此嚴重的負面消息，加上大盤下殺的衝擊，兩家公司股價也僅下跌約3%。

他認為，投資人無需過度恐慌，現階段應視為加速趕底的過程。中工、中石化具備明確利多，其建案已陸續動工，完工後即可入帳。當前股價越低，未來獲利空間越大。

P大指出，京華城案目前仍在持續偵辦中，近期不建議貿然加碼投資。他本人也維持既有持股，建議投資人保持耐心等待，直到案件偵辦告一段落，且檢調機關不再公布不利消息時，才是大幅加碼的適當時機。

截至30日上午10時50分，中工股價小漲0.75%至13.45；中石化小跌0.51%至9.70元。

◎免責聲明：本文所提及的個股及ETF，非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。