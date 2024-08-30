據人力求職網最新調查，高達90.4％的上班族透露「有計畫」在第三季換工作，想跳槽的熱門產業以餐飲住宿與休閒旅遊稱冠。根據王品統計，今年7月應徵履歷數年增17％，顯見集團在薪酬與福利、職涯發展等，皆獲求職者高度肯定。

王品集團旗下共有5個鍋物、3個燒肉品牌，截至7月底台灣合計共79家，包括「聚鍋」25家、「原燒」19家、「和牛涮」11家、「青花驕」10家、「肉次方」6家、「尬鍋」4家、「嚮辣」3家、及「金咕」1家，平價鍋物品牌「石二鍋」及「12MINI」則隸屬於快食尚事業群。

據王品財報揭露，2024年上半年台灣鍋類事業群營收17.09億元、年增9.69％，燒肉事業群營收7.45億元、年增6.35％。王品表示，集團展店腳步不停歇，帶動人力需求，今年已有逾半數品牌啟動調薪計畫，其中以「石二鍋」及「12MINI」二度調薪、累計調幅達6％最高。

因應展店帶動人力需求暢旺，王品8個鍋物及燒肉品牌自9月起啟動調薪計畫，正職起薪含全勤調升為3萬5800元起、並喊出無經驗可，起薪較市場行情高出近2成。而鍋類品牌預計9月9～15日於六都聯合舉辦儲備店長、主廚招募，應徵者可就近選擇地點與面試時間。

王品表示，應徵者若通過錄取，儲備幹部起薪3.8萬元，最快一年內經過培訓、通過考核，月薪有機會上看5.5萬元，晉升為店長、主廚，月薪加計晉升調薪、每月績效獎金等候，平均月薪上看9萬、有機會挑戰年薪百萬，歡迎有企圖心、有餐飲經驗的高手加入。