周四台股ADR漲跌不一，台積電ADR跌0.03%，日月光ADR、聯電ADR漲約1%。周五權值王台積電(2330)盤中一度至941元最低，隨後再度翻紅至947元，上漲0.42%或4元。聯電(2303)、日月光投控(3711)紅盤之上，聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)股價相對無力。

AI龍頭輝達財報與財測優於預期，卻未能吸引投資人，輝達周四重挫6.38%。AI台系概念股AMAX-KY(6933)、訊芯-KY(6451)、台燿(6274)、祥碩(5269)、台光電(2383)仍表現亮眼，微星(2377)、技嘉(2376)走勢平淡。

高價股方面，均華(6640)千金位再度得而復失，千金股維持14席，表現漲跌互見，股王信驊(5274)周五盤中上漲再度觸及5000元大關，祥碩(5269)、嘉澤(3533)漲逾4%，緯穎(6669)、弘塑(3131)、穎崴(6515)等走跌。

類股上，半導體走勢震盪，由傳產如營運、航運、鋼鐵等領頭，航運中台灣虎航-創(6757)以及貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)強悍，營建中京城(2524)、潤隆(1808)漲幅超過半根漲停，鋼鐵中佳大(2033)、高興昌(2008)、大成鋼(2027)、世紀鋼(9958)等表現不俗。

輝達財報揭曉，雖然優於預期，但市場不太買單，即將進入9月，市場目光轉向降息，留意9月FED開會前之就業及通膨數據，下周半導體展登場，同樣關注新趨勢題材，以及9月10日蘋果新產品發表，可望聚焦概念股題材。法人認為，量能未展，相關題材股輪動表現，操作建議分批布局，將有助於台股穩居5日線，等待月均線上揚後，有機會再戰季線關卡。選股布局宜AI概念股、先進半導體及封裝、設備、光通訊、板卡、運動概念股、航空、散裝、壽險等族群。