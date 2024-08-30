台灣將邁入超高齡社會，但根據勞動部統計，2023年65歲以上人口的勞動參與率只有不到10%，相較於其他亞洲先進國家卻低落不少，像是南韓、新加坡65歲以上勞動參與率超過30%，日本也達到25%，面對近年大量缺工的勞動困境，提升中高齡人口的職場參與勢在必行，但目前中高齡人口想要在職場上頂住後浪，還會面臨哪些壓力呢？

根據1111人力銀行調查發現，中高齡上班族規劃的退休年齡為63歲，其中有5成6已經展開退休規劃，包括已經付諸行動15.8%、有計畫還沒行動40.1%，而在退休後，6成7的中高齡族群並不想就此離開職場，反而打算繼續投入工作。進一步問到退休後有意從事的工作性質，想投入兼職/計時人員42.3%占比最高，其次是正職工作27.3%，另外有意創業達到16%。

中高齡上班族期待有事業第二春，但調查中也有過半，認為年齡的增長對職業發展有負面的影響，一旦想要轉職或重返職場，企業最優先考量的條件也是年齡，其次才是資歷/經驗、體力、配合度等條件。.

至於想要重返職場難度如何？高達9成2的中高齡族群感到悲觀，包括4成3的中高齡上班族認為非常困難，另外有3成8認為有壓力，還有1成1認為重返職場機會幾乎為零，抱持正面想法的只有7%。

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，台灣人的平均壽命已經超過80歲了，也就是說上班族在65歲退休後平均還有15年的老年生活需要安排，在龐大的通膨壓力下，現有的退休金制度能提供的保障並不夠完整，對年屆中高齡的上班族來說，倘若想保持一定的生活水準，充足的退休準備是必須的，也促使他們願意重返職場，積極參與工作，從而獲得更多元的收入來源，滿足自己及家庭的需求。