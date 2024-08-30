台南有民眾29日晚間逛東區大益夜市買大腸香腸攤後，竟驚覺有「物體」在動，仔細一看，赫見不只1隻蛆，嚇得趕緊跟店家反映，也將影片Po上網，引來大批網友驚呼「好噁心」、「沒仔細看的話，可能早已吃下肚」。

衛生局副局長林碧芬針對有民眾在夜市攤販買到大腸包小腸有蛆，將派員稽查。（衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市衛生局表示，將於夜市營業時間派員前往稽查，如現場作業環境及食材衛生有缺失，將要求業者限期改善，若複查不合格，將依《食品安全衛生管理法》處6萬元以上2億元以下罰鍰。

有民眾昨晚在臉書《台南大小事》上傳一段影片，註記「大腸小腸居然有蛆在爬」，隨即引發熱議。業者隨後也貼文道歉，稱因為包裝磨損導致運輸過程中配菜被汙染，願意親自向當事人道歉，當天所有貨品已全數銷毀。

大益夜市也在官網發文，指該大腸香腸攤因天氣下雨悶熱，導致食材管理出問題，買回的東西有蛆，遭遊客舉報Po文影片上傳，對此「致上12萬分歉意」，當下立即要求攤商下架同批食材，好好檢查相關食材，不得再出問題，另也要求攤商在自己粉專及《台南大小事》Po文道歉並實施相關必要慰問。

衛生局表示，針對民眾在夜市買到疑似有異物的食品，將於營業時間派員稽查，查核現場作業環境及食材衛生，並呼籲餐飲業者應落實自主管理，加強內部稽核機制自行監督改善缺失。