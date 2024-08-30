台灣位處環太平洋地震帶上，為地震好發區，為增加應變時間，2016年推出「國家級警報」地震災防告警細胞廣播訊息系統。交通部中央氣象署表示，經歷0403花蓮大地震後，考量現有發布條件可能低估震度，9月1日起新增發布條件，預估規模達6.5且預估震度達3級區域，皆將發布國家級警報。

現行地震國家級警報發布條件為，預估地震規模達到5.0以上，針對預估震度4級區域發送。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，現有地震國家級警報已運作一段時間，但在0403地震時發現，針對較大規模的地震，警報仍有調整空間，故6月召開專家學者會議、7月也與防救災單位討論，經評估後決定新增發布條件，未來預估規模達6.5且預估震度達3級區域，都將發送警報，預計9月1日起實施。

吳健富指出，規模6.5以上地震具有較長搖晃時間及強大低頻能量，需要新增警報發布條件，涵蓋這類型的地震，實施後可針對規模6.5以上大地震提前發布警報，進一步涵蓋多種地震情境，提升警報發布的覆蓋範圍，提高預警準確性，讓民眾適時做相關反應，避免漏報。

他以0403台北市狀況為例說明，若調整至震度3級就發送警報，可提早2至3秒發出，規模6.5大地震後面隱含破裂能量，每個大地震有不同破裂形式，有的前有的後，若等到原有規模和震度標準，就是在震度4級時發出，不過調整後大家可有多2至3秒時間做反應，在0403時北部的部分地區就有低估情形。

針對高樓層感受較強，吳健富說，規模6.5以上地震常伴隨較長搖晃時間及強大低頻能量，高樓層搖晃程度相當明顯，台北市某大樓在0403地震時，在1樓震度為3級，但當震波進入建物後，發現在9樓的震波被放大3倍，換算成震度就達到4級，且持續時間接近20秒，若依現有警報條件則就不會發布。

至於調整國家級警報後會不會變得擾民或影響救災單位？吳健富提到，觀察2022年迄今，發生8個規模6.5以上地震，以大地震的主震為主，若套用新條件，各縣市警報約多1.4次，仍在合理範圍內，單一縣市新增最多約4次，兼顧防救災需要及不擾民原則，新增縣市則以北部縣市居多，原因可能是場址效應，現有震度衰減公式低估地震震度。

吳健富表示，台灣是地震頻繁發生區域，地震發生時間難預測，提醒民眾平時就要做好防震準備，若收到防震警報，要先趴下掩護，屋內家具、重物也要做好相關防範，在戶外也要記得先保護頭部，看看周遭環境再做相關應變。