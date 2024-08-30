台商黃龍瀧、黃聖峪父子2015年遭大陸軍事情報機關吸收，利誘黃聖峪昔日同學、球友提供我國軍事機密，犯罪時間持續5年，最高法院考量黃龍瀧、黃聖峪偵查中自白符合減刑要件，各依為大陸地區發展組織罪判處有期徒刑8年，已繳回之黃龍瀧犯罪所得新台幣45萬6000元、黃聖峪犯罪所得126萬元沒收。

判決指出，黃龍瀧與黃聖峪為父子關係，都是我國民間公司的負責人，2015年4月間，黃龍瀧因前往大陸地區福建省廈門市經商，而結識中華人民共和國福建省人民政府台灣事務辦公室（是中共軍事情報機關之一）官員「鍾東生」。

2019年間黃龍瀧結識廣東省廣州市人民政府台灣事務辦公室官員「張曉楓」，「鍾東生」、「張曉楓」利誘黃龍瀧、黃聖峪協助其等進行在台收集中華民國國家及國防機密資料，並吸收我國現役軍人以期發展組織等工作，並應允提供高額之工作費。

黃龍瀧與黃聖峪幫中共軍事情報機關，從2017年3月起至2021年8月止，先後吸收黃聖峪的昔日球隊隊友或國中同學，利誘對方成為支持中共軍事情報機關之一員，並請這些現役軍人提供軍人身分證資訊、營區設施照片等軍事資料。

台南高分院認定，黃龍瀧、黃聖峪無視國家安全，吸收現役軍人而為大陸地區敵對勢力發展組織，且依中共情報機關人員之要求，將軍事機密，交予中共情報機關人員，於本案所為之犯行，犯罪時間持續近5年，對於我國國家安全危害實屬嚴重，各判刑8年，上訴後，最高法院駁回確定。