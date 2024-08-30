國民黨副主席夏立言日前與中國國台辦主任宋濤會面期間，夏立言提及「九二共識」，事後卻遭陸委會嚴正駁斥，稱夏立言竄改歴史。馬英九基金會執行長蕭旭岑30日則批評，針對陸委會對於「九二共識」來龍去脈的荒謬說法，陸委會在賴清德總統要求下，公然扭曲歷史，誤導國人，為了政治鬥爭批評夏立言，完全不顧兩岸安全，令人深深不齒。

蕭旭岑表示，「九二共識」當年的緣由，是我方國統會的決議，中國方面接受，在前總統馬英九任內成為兩岸共同政治基礎，簽署23項協議，並在2015年兩岸領導人馬英九、習近平在新加坡會晤當面確認，這才是歷史事實。

蕭旭岑指出，1992年8月1日，國統會第八次會議通過「關於一個中國涵義」的解釋文；1992年10月28日至30日，海基海協兩會就有關「一個中國議題」在香港會談觸礁。我方海基會代表在返台前，曾口頭建議，有關一個中國的議題，「在彼此可以接受的範圍內，各自以口頭方式說明立場」。

蕭旭岑再指，1992年11月3日上午10點30分，海協會副會長孫亞夫電告我方海協會秘書長陳榮傑，同意我方口頭聲明的建議；同日下午3點12分，中共新華社發布新聞表示，願意尊重並接受兩會各自以口頭聲明方式表述一個中國原則的建議，有關一個中國內容部份則另行協商。同日晚間，海基會發布新聞稿表示，有關一個中國原則，「本會經徵得主管機關之同意，以口頭聲明方式各自表達，可以接受。」

蕭旭岑指出，這就是「九二共識」最完整的真相，不容陸委會扭曲，更不容賴政府為特定意識形態破壞兩岸關係。