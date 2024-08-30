輝達第三季財測略低於市場高標，尤其成長速度已不像先前飛快，成為近日股價下殺的原因之一，金融諮詢機構DA Davidson分析師Gil Luria警告，輝達最大的考驗就是成長放緩，明年或後年的財務預測可能會出現失控。

Gil Luria接受美國財經媒體訪問指出，微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet及Meta等科技巨頭，佔輝達營收的比例相當高，因此當這些企業放緩支出，輝達就會受到衝擊，客戶來源過於集中是提升收入的阻力。

Gil Luria認為，輝達會在明年遇到成長放緩的考驗，甚至出現收入下滑，進而讓明後年的財務預測失控。事實上，從此次的財報與財測就能窺見一些端倪，收入與獲利雖成長超過1倍，但數字已不如先前出色，為近一年的低檔。

投資諮詢機構Carson Group分析師Ryan Detrick則認為，輝達是一間偉大的公司，營收仍以122%的速度成長，但門檻似乎設得太高了。

輝達的財報與財測無法再讓華爾街驚艷，出現失望賣壓，光是周四股價下殺6.3%，就已經讓市值蒸發2千億美元，若從6月高點開始計算，輝達市值蒸發逾4400億美元。