不少餐廳都會提供客製服務，根據客人要求調整餐點內容，但一名老闆娘分享近日遇到的狀況，只見客人點購大腸麵線卻要求「湯麵分開」，讓她傻眼喊「考倒我了」，其他人也開玩笑說「他應該要寫『麵』、『線』分開才對」。

一名老闆娘昨（29）日在臉書「爆料公社」貼出一張外送訂單，只見客人點了1份綜合海鮮大腸麵線與1份蚵仔大腸麵線，但卻都備註要求「湯麵分開」，讓老闆娘無奈說實在太令人為難，第一次聽到有人這樣點，「麵線怎麼跟湯分開？我真的不會用，真的考倒我了」。

照片曝光後吸引近5千人點讚，網友紛紛喊「他以為麵線是另外煮的嗎」、「不會煮飯也看過整鍋麵線的照片吧，這有點扯」、「這個人是第一次吃麵線嗎」、「這種要求我一輩子沒聽過」。

也有人給出建議，說「拿個漏斗篩，網狀那種，整碗倒進去」、「我的話可能會拒單，不然搞不好被他成功申請退款」、「包生的回去給他自己煮」；引起討論後，老闆娘加碼曝後續，她實在不知道該如何是好，只能打電話給客人詢問狀況，對方才改口說正常做就好。