今年上半年房市熱區大爆冷門，由嘉義朴子奪冠，上半年交易近千件，對比去年同期暴增6倍，該區自台積電宣布於嘉科設廠，帶動區域房市起飛，尤其新建案「AI世界城」更一口氣挹注逾800戶交易，不僅如此，房價也由1字頭衝上3字頭，成為全台上半年房市大黑馬。居次的高雄前金同樣受惠科技題材助攻，上半年在輝達宣布進駐亞灣後，交易量對比去年同期成長2倍，新建案更叩關6字頭，創區域新高，讓該區房價短短一年內大漲8成。

接著為新竹新豐，新竹在竹北、東區房價坐8望9下，首購族向外出走到蛋白區，締造新豐上半年成交量年增2倍。同為房市黑馬的還有雲林虎尾，上半年有超過400件交易，對比去年翻倍增長，雲林近年積極推動高科技產業園區，尤其虎尾具中科虎園區及高鐵，在就業人口與交通建設加持下，助漲虎尾高鐵特區買氣增溫。

房市熱區少不了的還有近年常勝軍高雄楠梓，上半年成交超過3000件，自台積電宣布設廠，帶動北高雄房市買氣一飛沖天，連同一旁的橋頭也上榜，上半年交易量破千件，兩區建案如雨後春筍般冒出，吸引投資置產族卡位佈局。第六名則為七都之外的基隆暖暖，今年上半年成交量457件，受惠今年初基隆捷運第一階段核定，不僅帶動該區交易量，新建案更躍上5字頭，使房價長期處於低點的基隆身價三級跳。

另外，台中潭子與桃園新屋上半年交易量也大幅增加，潭子緊鄰北屯，新屋則靠近中壢，兩區皆因房價相對周邊具優勢，吸引外溢買盤持續湧入。最後，高雄三民上半年成交量對比去年同期暴增約2000戶，主因為該區向來是高雄傳統購屋熱區，生活機能成熟，自住、投資買盤強勁，尤其新建案「孟學苑」共挹注近千戶交易，一舉推升該區上半年成交量。