該位德國央行行長說，總而言之，及時的將物價回復穩定，這並不是理所當然的事，因此我們需要謹慎，不能過快地調降利率。
目前市場普遍預計，歐洲央行將在9月12日削減借貸成本；此前通膨率從2022年底的雙位數高水準，在7月降到2.6%，但是預計物價成長率要到2025年底，才會降到目標水準。
納格爾為支持升息的鷹派人士，他在一場演講中承認，通膨已經接近目標，但是他也看到工資成長和經濟復甦強勁帶來的風險。他說：「雖然2%目標就在眼前，但是我們還沒有達到」。
歐洲央行(ECB)政策官員納格爾(Joachim Nagel)在周四指出，歐洲央行應該避免降息過快，因為即使目標已經在眼前，但是歐央仍沒有將通膨壓到2%。
該位德國央行行長說，總而言之，及時的將物價回復穩定，這並不是理所當然的事，因此我們需要謹慎，不能過快地調降利率。
目前市場普遍預計，歐洲央行將在9月12日削減借貸成本；此前通膨率從2022年底的雙位數高水準，在7月降到2.6%，但是預計物價成長率要到2025年底，才會降到目標水準。
納格爾為支持升息的鷹派人士，他在一場演講中承認，通膨已經接近目標，但是他也看到工資成長和經濟復甦強勁帶來的風險。他說：「雖然2%目標就在眼前，但是我們還沒有達到」。
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