走路是最簡單的運動，很多人都會以「日行萬步」來保持健康。然而，有日本研究指出，每天走路步數增加到9千步時，健康效益會顯著提升；但超過9千步後，效益並未進一步增加。因此，想要延長健康餘命，每天只要走9千步就夠了。
根據日本媒體《西日本電視》（テレビ西日本）報導，很多民眾每天都會藉由步行來控制血壓或保持體重。有些人每天步行約3千～4千步，有些人則以每天1萬步作為目標。究竟每天需要走多少步數才有助於維持健康？
針對此議題，京都府立醫科大學的研究團隊進行一項研究，分析了約5千名成年男女的數據。結果顯示，當步數增加到9千步時，健康效益顯著提升；但超過9千步後，效益則不再明顯增長。因此，每天9千步是延長健康壽命的最理想步數。
京都府立醫科大學助理教授西真宏表示，過去大家認為步數越多越好，但現在有了具體的目標，對於那些計劃開始步行運動的人來說，若有一個明確的目標可能更容易實現。因此，他認為能提出這個目標值是件好事。
報導中還提到，依照厚生勞動省資料顯示，1千步的步行距離相當於600～700公尺，若要達到1萬步，需要步行大約6～7公里。此外，步行1千步約需10分鐘，走1萬步則約需100分鐘，也就是1小時40分鐘。
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