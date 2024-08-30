藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐先前被「台中燒打雞」韓森嗆「國際巨嬰」、「連清理排泄物的能力都沒有」，傳惹火孫鵬、狄鶯，韓森因此道歉。昨(29日) 韓森又爆孫家人施壓主辦方《拳願之星》，不讓他跟孫安佐拳戰。對此，孫鵬、狄鶯回應了。

韓森昨在IG影片上聲稱，與孫安佐的拳擊比賽被取消，因《拳願》的主辦單位畏懼孫家人的勢力，妥協把韓森換掉，讓另一個人跟孫安佐比賽。韓森對此感到不滿，強調自己從來都不是拒戰的那一方，「這個鍋（比賽取消）我不揹」，並嗆孫安佐連他那關都過不了，還想去烏克蘭打仗。

韓森也在影片貼文中標記孫安佐，隔空喊話：「怎麼感覺這場比賽，你還沒打就已經先認輸了？主辦方這樣的操作，會是大眾原先所期待的嗎？」

韓森不滿拳願畏懼孫家人的勢力，讓他跟孫安佐的比賽被取消。（圖／IG@john_pin0904）

根據《TVBS新聞網》報導，《拳願之星》負責人表示會再確認狀況，而孫鵬透過簡訊回應：「你必須問孫安佐的經紀人。」但截稿前孫安佐經紀人「重讀教條」尚未回應。至於狄鶯，她向《三立新聞網》表示：「這些都不要問我！」

狄鶯、孫鵬都對孫安佐和韓森的賽事不太清楚。（圖／狄鶯臉書）

孫安佐日前在真人實境秀《拳願之星》擔任導師，卻與同樣是導師的韓森爆發肢體衝突，雙方甚至相約10月在擂台上比賽，孫安佐自信地表示獲勝機率有70%。如今，雙方的賽事傳出因孫家人的關係而泡湯，再掀話題。