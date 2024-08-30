炎炎夏日是飲冰品的消費高峰，為維護消費者食用飲冰品的衛生安全及品質，台北市衛生局30日公布第3波散裝飲冰品及配料抽驗結果，共抽驗115件，初步抽驗19件不符規定，改善複查仍9件不符合規定。衛生局表示，將依《食品安全衛生管理法》處製造業者3萬至300萬元罰鍰。

衛生局說，此次抽驗101件飲冰品，包含有49件冰品、20件食用冰塊、31件飲料、14件熟配料及1件配料，共有9件抽驗不及格，分別查驗出沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157：H7、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌。

至於不及格9件則分別為中正區大苑子的芭樂梅、甘蔗媽媽的招牌甘蔗冰沙；松山區厚鋪牛排館的麥香紅茶；中山區總柴日式氷菓專賣的北海道牛奶霜淇淋；大同區冰讚飲食店的紅豆牛奶雪花冰、夏樹甜品的杏仁雪花冰；萬華區喜客冰品店的雪花冰；士林區廣安階的清香黑糖冰；內湖區荖子鍋的霜淇淋。

衛生局表示，此次抽驗初期有19件飲冰品不符規定，通知業者改善複查後仍有9件不符規定，故依《食品安全衛生管理法》處製造業者3萬至300萬元罰鍰。

衛生局補充，腸桿菌科是監測水、飲冰品、食品衛生及製程有無缺失的重要指標之一，如有超標意味者製程中可能有器具及包裝等遭受汙染，或人員的衛生不佳造成，而且過高的腸桿菌科也會影響飲冰品質和保存期限。

衛生局提醒，業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，並定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作；從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，若有傷口則需戴上不透水手套，也應注意冰箱溫度控管，食材適量準備，未使用完則需冰存，以確保消費者權益。