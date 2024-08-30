大陸女星趙露思憑藉電視劇《傳聞中的陳芊芊》爆紅，甜美形象深植人心的她，更被封為「甜寵專業戶」。不過近期她卻因為五官越變越精緻，陷入整形疑雲，因此外型上的變化總會成為討論焦點。而目前正在拍攝新劇的她，網上流傳出多張片場照，其中她的「爆炸頭」造型引發討論。

趙露思正在拍攝與陳偉霆合作的新劇《許我耀眼》。近日微博上曝光一組趙露思頂著爆炸頭現身的上班花絮照，雖然趙露思本就是演藝圈中知名的「髮量富翁」，但沒想到蓬鬆程度也相當驚人，且身材原本就纖細的她，在為戲減重6公斤後，成了紙片人，所以消瘦的身形加上蓬鬆的髮型，讓她整體顯得「頭大身體小」認為她猶如大頭娃娃及卡通人物般，相當可愛。

趙露思頂著超級爆炸頭。（圖／翻攝自微博）

其實趙露思曾因圓臉及易胖體質的緣故，身材時常遭到批評，更被諷刺是「最胖女演員」，而她十分無奈，自此後開始飲食控制成功瘦身，不過現階段瘦到如紙片人般，看在粉絲眼裡十分心疼。

趙露思為戲減重，瘦成皮包骨。（圖／翻攝自微博）

此外，趙露思除身材上的變化外，她的五官也與過去有些不同，被外界質疑她有「動臉」嫌疑；對此，趙露思曾在直播中回應，首先感謝大家很開心最近不時會誇讚她越來越漂亮，隨後直言：「我有一些自己的經驗，是自己一點點成長，包括一些努力換來的結果」，笑稱誰不想越變越美、越變越好呢，一番話引發熱議。