新北國中生割頸殺人案發生至今已屆滿8個月，並造成楊姓國中生喪命，司法院、行政院在3月12日召開研商平台會議做成決議後，5個多月以來卻未落實執行，令人質疑新內閣是否推翻前朝承諾。國教行動聯盟（以下簡稱國教盟）呼籲新內閣應加速推動、落實執行相關決議，才能避免類似案件再度發生，避免今日的非行少年，成為明日的成人罪犯。

國教盟表示，事件發生後，政府迄今已完成「保護處分、刑事處分執行完畢後滿三年方得塗銷前案紀錄」、「行政輔導先行之下，責付社政單位不等待」、「三級輔導學生輔諮中心直接進行處遇性輔導與各樣銜接」等改革措施，教育部並已積極推動完成學生輔導法修法，具體檢討三級輔導之成效與銜接。

不過，國教盟依然發現還有諸多問題存在，包含：國教署推動過渡性教育措施遇阻，執行進度尚待改進；增設「北部少家法院」增補少年調查保護人力未見進展；行政院「研商家庭支持服務方案相關事宜專案會議」，針對當前家庭面臨困境，包含「家庭組成與結構」、「家庭資源」、「家庭關係」、「親職功能」及「家庭資源管理」等面向之服務體系進行通盤檢視，迄今未有進展；司法院 「少年保護管束風險管理試辦計畫」未有進展。

國教盟理事長王瀚陽表示，期待司法院與行政院應控管並落實執行相關政策，結合衛福部、教育部、警政署、法務部等相關部會定期對外說明相關政策之具體進展，才能修補漏洞，預防少年殺人事件再度發生。