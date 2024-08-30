因應資通訊、智慧機械、綠能生技等產業重點專才需求大幅增長，新北市經發局將於9月20日在市府1樓的彭園新板館舉辦「新北企業國際專才媒合大會」，現場邀集欲積極拓展東南亞與印度市場的26家新北企業，提供上百個職缺，並邀請到中央單位如教育部、勞動部、國發會、經濟部及僑委會等設攤提供民眾諮詢，還規畫一系列職涯工作坊。

經發局表示，新北市去年起搭建「企業專才媒合平台」，為企業找尋高階產業人才創造新契機，迄今已成功媒合志聖工業與金元三汽車等資通訊及智慧機械產業，順利接軌各級學校的優質人力。今年更升級搭建企業與國際專才間的媒合平台，透過一對一的專業媒合，讓國際專才直接成為企業發展與拓展國際市場的生力軍。

經發局說明，本次徵才邀集26家欲積極拓展東南亞與印度市場的新北企業，包含宏正自動科技、奇鋐科技及佰龍機械等知名企業，釋出電子、資通訊、綠色能源等上百個相關產業職缺，如研發工程師、資訊工程師、國外業務及海外儲備幹部等工作。

因應東協及南亞國家等新興市場國家迅速崛起，經發局也誠摯邀請越南、菲律賓、印度、印尼、馬來西亞、緬甸及泰國等東南亞國家的國際專業人才踴躍報名參加。經發局強調，無論是擁有跨文化背景與多國語言能力的在臺外籍人才，還是精通外貿市場的臺灣專才，都可以透過這次活動與新北企業進行零距離的一對一面試，找到拓展職涯的機會。