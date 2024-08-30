剔除波動高的鮮食成本，東京核心物價在8月時年增2.4%，高於市場普遍預測值2.2%以及7月的2.2%。同時，跟3月的數值一樣，創5個月新高。至於鮮食與燃料雙雙不計入的核心再核心物價，在7月上漲1.5%之後，8月續漲1.5%。

日本首善之區的物價變化，也代表日本全國的未來通膨走向。分析師指出，東京8月通膨再上升，是因為政府逐步取消水電瓦斯等公共設施使用費的補助，以及天候過熱稻米歉收，進而造成米價大漲。

農林中金總合研究所（Norinchukin Research Institute）認為，8月東京通膨會續高，是因為部分一次性因素加在一齊所致。不過，未來幾個月這種基本通膨（underlying inflation）可望下降趨緩。在上班族陸續都有加薪之下，民間消費應會同步增加，進而推升通膨。屆時，日本央行將會更有理由來調高利率。