總統府提名台大法律學院特聘教授張文貞為司法院長。（資料照／張鎧乙攝）

總統府大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天將開記者會，公布113年司法院正副院長及大法官被提名人名單，司法院院長被提名人為張文貞、副院長被提名人為姚立明，大法官被提名人為何賴傑、王碧芳、廖福特、劉靜怡、陳運財，而張文貞也是首位女性司法院長被提名人。

蕭美琴指出，5位大法官任期將於今年10月31日屆滿，為了讓大法官任期順利銜接，總統依據憲法增修條文，提名張文貞為大法官並為司法院長，姚立明為大法官並為副院長，並在今日咨請立法院同意。

蕭美琴提到，張文貞是首位女性司法院長被提名人，熟悉司法改革，姚立明富有參與憲政改革的經驗，洞悉台灣民主發展脈絡，兩位都有憲法學專長，期待不同世代超越黨派組合，領導推動司法改革，也期許台灣司法不只有國民法官，全體司法官更應該是人民的法官，維護社會公益的信心。

蕭美琴說，總統會繼續推動司法改革，因此正副院長人選需要具備持續推動司法改革決心，以及領導司法行政的能力，司法體系應該以價值領導為重要導向，徵詢各界意見審慎思考後，決定提名年輕新銳的國際法律學者張文貞擔任大法官並為院長，跨黨派領袖的姚立明擔任大法官並為副院長。

張文貞為現任國立台灣大學法律學院特聘教授、國立陽明交通大學科技法律學院合聘教授、財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長，美國耶魯大學法學博士。

張文貞曾經擔任總統府人權諮詢委員會委員、司法改革國是會議分組委員，並多次擔任釋憲案之鑑定人，最為指標的案件，例如釋字第 748 號「婚姻平權」法案，其均能秉持學術專業，提供前瞻且宏觀的專家意見。

姚立明現任財團法人國會觀察文教基金會董事長，德國畢勒佛大學法學博士，姚被提名人在德國求學期間，專研憲法理論，曾在國立中山大學、中國文化大學教授與憲法相關的課程，長達20多年。長期關注台灣民主發展，撰文剖析時政，對憲政體制、政黨政治及國會運作等有深刻且豐富的論述，也曾擔任立法委員，熟稔政府體制，是跨越不同黨派的政治意見領袖，並擅長運用深入淺出之表述，與社會各界進行溝通。

何賴傑為現任國立政治大學法律學系教授，德國杜賓根大學法學博士，專精刑事程序法領域之研究，自德國學成歸國後，長期任教於國立政治大學，曾任法律學系系主任、法學院院長及該校主任祕書。另曾擔任司法院刑事訴訟法研修小組委員、刑事訴訟改革成效評估委員會委員，協助政府推動改革，也曾為 112 年憲判字第 14 號法官迴避案，提供專家諮詢意見，尤其關注人權保障，重視法治價值，對於大法官維護自由民主憲政秩序之核心職能必能有所助益。

陳運財先生為現任國立成功大學法律學系教授，日本神戶大學法學博士，長期任教東海大學、國立成功大學，從事刑事訴訟法領域之教學與研究，著作豐碩。在實務參與上，曾擔任大法官釋憲案件及最高法院刑事大法庭之鑑定人，參與機關法案草擬、研修工作，提供法學專業意見。尤其具台、日刑事訴訟法比較研究專長，以日本裁判員制度之研究，協助創建我國「國民法官」制度，

將理論化為實證 並發起成立台日刑事法研究學會，積極促進兩國刑事法界學術交流。

王碧芳為現任最高行政法院法官兼審判長，國立台灣大學法律學研究所碩士，歷任3審法院法官，長期辦理行政訴訟審判業務。任職台北高等行政法院期間，所主筆的《菸酒稅法》第 21 條規定違憲爭議釋憲聲請，經司法院作成釋字第 641 號解釋審理關廠工人案，判決影響深遠 任職最高行政法院審判繁雜土地案件，建立多則重要終審法院見解。

王碧芳在司法行政歷練上，也曾擔任大法官書記處處長，熟悉釋憲實務，且銜命推動憲法訴訟法修法，讓台灣之釋憲制度邁入新的里程碑。

廖福特現任中央研究院法律學研究所研究員，英國牛津大學法學博士，長期在中研院以國際人權法及憲法為研究主軸，並於國立台北大學、東吳大學等校教授相關課程。所撰國際人權法著作是台灣本土實踐的重要基礎，也曾參與規劃國際人權條約國內法化之藍圖，並投身「國家人權委員會」之成立倡議、設置規劃與運作諮詢，對於促進我國人權法制與國際人權公約接軌，著力甚深。

劉靜怡為現任國立台灣大學國家發展研究所教授兼所長，美國芝加哥大學法學博士。長期在台灣大學及中研院從事憲法、資訊、科技及人工智慧法學之研究與教學，中外文論著均豐，法學專業深受肯定。