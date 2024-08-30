在教育部主辦的「112學年度大學校院積體電路設計競賽」中，台灣師範大學電機工程學系再度展現實力，該系副教授郭建宏指導的碩士班學生吳宗陽與詹東杰，憑藉優秀表現，從全國大學校院隊伍的激烈競爭中，打敗群雄，脫穎而出，於8月28日頒獎典禮上，榮獲類比電路設計組第一名特優。

台師大表示， 此外，碩班學生邱鈺芬與呂振傑，以及大學專題生蔣德樺與王心芩等兩隊，也分別獲得第3名佳作。碩士班的謝伊庭與吳子帆、林鈺庭與翁綺婕、以及大學專題生傅家研與曾文研等三隊，則獲得設計完成獎，成果豐碩。

郭建宏指出，積體電路設計競賽行之有年，規模大、具公信力，堪稱IC領域的「奧林匹克競賽」。此競賽邀請國內知名ICT大廠如台積電、聯發科、工研院的資深專業人士出題。

他說，由於競賽人數眾多，今年競賽仍依往例採兩階段舉行。兩次競賽皆當天公佈競賽題目，競賽時間從早上8時30分至晚上8時30分，長達12小時。從了解題意到設計、前模擬性能達標、佈局、後模擬驗證到符合性能要求。除了要有熟稔的類比電路知識外，還要考驗臨場反應的實現能力，與學生的耐力。

今年國內大學相關系所共有802隊報名參加，規模龐大，而能進入決賽只有159隊，錄取率為19.83％，最後脫穎而出能獲獎的學生僅佔5.86％。郭建宏副教授進一步說明，各大學相關系所報名「類比電路設計組」第一階段初賽的隊伍共107隊、200人參加。本次入圍決賽的隊伍共30隊、59人。而他所指導的「混合信號積體電路實驗室」有9隊報名參賽，其中7隊晉級決賽。第二階段的決賽於113年5月8日舉行，地點在新竹國家實驗研究院臺灣半導體研究中心。

郭建宏副教授表示，這次很榮幸，實驗室的學生能延續學長姐的榮耀，持續在「類比電路設計組」競賽中發光發熱，共有6隊獲獎，榮獲獎項包含特優、佳作及設計完成獎，碩士班與大學專題生都有得獎。在公告得獎的13隊榜單中，實驗室的學生就佔了將近一半，參賽得獎率高達66.7％，成績斐然。

電機系碩班學生詹東杰表示，「這獎項是實驗室平時切磋所培養出來的實力展現，不僅是對我們努力的肯定，更是一種激勵，讓我能在未來的設計道路上充滿信心，繼續奮鬥」。最後，他要特別感謝郭建宏指導教授平時專業知識的悉心指導，以及隊友的神支援，讓培養的默契充分發揮，帶來無比成就與滿足感。

電機系碩班學生吳宗陽表示，類比電路設計競賽高手如雲，原本只是志在參加，沒想到卻能獲得特優這個最高榮譽。這應該是平時努力耕耘的成果，特別要感謝指導教授郭建宏平時耐心的指導和建議。還要感謝他的隊友，比賽期間保持從容不迫的態度，充分發揮合作精神，克服困難完成比賽要求。