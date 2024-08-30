據法廣引述彭博報導，荷蘭計畫限制半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）在中國維修和維護其半導體設備的能力，這對中方發展世界級晶片產業的努力可能是一個沉重打擊。據熟悉內情的人士透露，荷蘭首相肖夫（Dick Schoof）領導的政府很可能不會在艾司摩爾某些在華維修和提供備件的許可證於今年年底到期後為其續期。這些要求匿名的知情人士說，相關定預計將涉及艾司摩爾的頂級深紫外光刻機。

艾司摩爾的晶片製造設備是業內最先進的設備，在出售時附帶了維護協議，這對設備的正常運行至關重要。取消這種支持可能會導致至少部分設備最快在明年就無法運行。艾司摩爾和荷蘭外交部拒絕對此發表評論。

報導稱，荷蘭政府的決定是在美國施加一定壓力後作出的。拜登政府的一位高級官員說，如果這些盟國不同意在對華管制上與華盛頓保持一致，美國政府提出了對夥伴國實施某些單邊措施的可能性，包括採取「外國直接產品規則」（FDPR）。

「外國直接產品規則」允許華盛頓控制使用哪怕是最少量的美國原產技術製造的外國產品的流動。除美國外，最重要的晶片製造設備生產國是荷蘭、日本和韓國。彭博此前曾報導稱，拜登政府威脅要使用「外國直接產品規則」來讓盟國加入進來。

前首相呂特（Mark Rutte）領導下的荷蘭政府扛住美國施加的增加服務限制的壓力，認為需要更多時間來評估高端晶片製造設備出口禁令的影響。由曾擔任荷蘭情報與安全總局局長的肖夫領導的新政府已表明了對北京的警惕態度。他在本月接受彭博採訪時說，荷蘭在與中方就國家安全問題進行談判時必須「非常謹慎」。

當被問及荷蘭政府今年是否考慮採取新的出口管制措施時，肖夫說，荷蘭與美國和日本進行了「良好的談判」，並預計談判將「以良好的結果告終」。

禁止艾司摩爾在華維修其受限制的設備將使該公司受到與美國同行，包括應用材料相同的限制。今年早些時候，美國曾向荷蘭政府施壓，要求對艾司摩爾的中國業務實施更嚴格的限制。

中國依靠艾司摩爾的浸沒式深紫外光刻機來推動其晶片製造技術的發展，因為中國尚未開發出能夠生產尖端半導體的類似設備。中企一直無法購買艾司摩爾最先進的設備，這些設備使用的是極紫外線光刻機技術。這種設備用於生產業內最精密的晶片，包括蘋果的iPhone和英偉達的人工智能產品。

如果沒有艾司摩爾的深紫外光刻機設備，華為及其合作夥伴中芯國際將越來越難以在其現有能力上取得突破，而其現有能力已落後於行業領導者台積電的產品兩代。荷蘭政府的舉動還可能影響到艾司摩爾的銷售額，其中約有一半來自中國。

機器維護在晶片製造廠的日常運營中不可或缺。它是如此重要，以至於艾司摩爾和應用材料等設備供應商都派遣自己的工程師駐紮在包括台積電在內的大客戶運營的晶圓廠中，幫助實時解決生產線上的問題。

艾司摩爾首席財務官達森（Roger Dassen）在7月份的財報後電話會議上告訴分析師，該公司在中國客戶的晶圓廠中仍有艾司摩爾員工，儘管有些工廠面臨更嚴格的限制。由於美國的出口管制，美企不得不撤走為中國最高端晶片設備提供服務的員工。

晶片製造商獲得備件的能力也是確保工廠順利運營的關鍵。無法修復損壞的機器，尤其是艾司摩爾的光刻系統，意味艾司摩爾公司很可能被迫減少產量。