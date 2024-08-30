民眾黨主席柯文哲被控因京華城容積率等爭議，涉嫌圖利，台北地檢署密集偵辦，今天上午派員前往柯文哲家中和民眾黨中央搜索，對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，柯文哲是「五鬼搬運狂洗錢，明目張膽作假帳」，而民眾黨記者會都是為了安撫小草，柯文哲顯然不在意社會觀感，柯文哲昨天也使出哀兵之計，以視人不明為由，還有請假3個月，這些都是政治動作，對內鞏固支持者，每次記者會都留下更多質疑，民眾黨不在乎，只為了要大內宣。

對於民眾黨的未來，吳思瑤說，民眾黨現在已經是風中殘燭，但柯文哲在意的還是讓微弱的燭火不能熄滅，沒有釐清真相，也沒有真心誠意向社會報告，柯文哲昨日真的是「驚句連發」，稱民眾黨一切制度是參考民進黨，到現在還搬出民進黨，還說用私人民意購置房產，是為了有更強大的監督力道，柯文哲敢說、社會不敢聽，就是為了說給小草聽。

吳思瑤指出，民眾黨是存亡之秋，柯文哲最後還是困獸之鬥，力搏鞏固支持者，看的出來要維持住民眾黨生存發展，否則不需要演這麼大，民眾黨未來政治運作就是立法院8席立委，一定會利用新會期攏絡聲量，或是操作，回到一貫最擅長的作為。

吳思瑤提到，立法院即將開議，民眾黨是否依舊選擇藍白合或是收斂，這是值得觀察，下會期民進黨以民生優先、朝野合作為目標，只要法案是福國利民，民進黨都願意跟任何在野黨合作，這樣基調不會改變。

她也表示，國民黨立委王鴻薇在受訪時提到，擔心藍白合可能對國民黨不利，吳思瑤也對國民黨委員喊話，民進黨樂意非常樂意跟國民黨合作，如果國民黨對於跟民眾黨有所存疑，只要議題正當，民進黨也可以擴大跟國民黨合作，要讓新會期的立法院恢復理性專業的場域。