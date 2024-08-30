檢廉偵辦柯文哲台北市長任內的京華城容積率案涉嫌圖利，今（30日）早兵分多路，前往柯文哲台北市金山南路二段住處，以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室等地搜索。對此，台北市議員簡舒培懷疑，很可能是因為柯文哲被爆4300萬現金買商辦，其中的金流並非選舉補助款，「會不會跟台北市的弊案有關」？是柯要面對的司法問題。

簡舒培今早向《三立新聞》表示，今天檢調的搜索，會不會就是這個禮拜林延鳳議員所爆出，「柯文哲用4300萬現金去買商辦」的金流，來源根本就不是所謂的選舉補助款，而是有其他來源？如果搜索發現此金流是其他來源，那跟柯文哲在台北市留下的弊案疑雲，是否有關？這是柯文哲接下來要面對的司法問題。

對於柯文哲因京華城案被檢調搜索，民進黨台北市議員簡舒培30日上午直言「完全不意外」。（温予菱攝）

簡舒培並直言，民眾黨創黨到現在都是一人政黨，如果柯文哲被司法究責，對民眾黨來說真是雪上加霜；至於誰能成接柯文哲的主席職位，現在看來黨內沒有可以一統天下的人；這也是為甚麼有人要動員小草去記者會信心喊話，因為他們知道柯文哲出事，民眾黨就GG了。

簡舒培也指出，原被柯文哲視為接班人的黃珊珊，在京華城案會不會沒事，這還在調查當中；因京華城的陳情橫跨三任市長，從郝龍斌第二任到柯文哲的第一任，都不同意京華城560%的容積率要求，但為甚麼柯文哲第二任不只給到560%甚至直接給到840%？黃珊珊2019年10月擔任副市長，也是府會總連絡人，對於議員協調會、京華城陳情都瞭若指掌，在柯給京華城容積率時，黃珊珊沒有阻擋，她在這其中的角色也應是調查重點。

★未經判決確定，應推定為無罪。