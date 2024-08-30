美國持續加碼對大陸晶片禁令，美國財經媒體引述知情人士說法指出，荷蘭政府將禁止ASML（艾司摩爾）為其在大陸的特定DUV提供維修服務，不只衝擊ASML在大陸的營收表現，更將打擊大陸晶片業發展，中芯明年恐怕無法替華為生產7奈米與5奈米晶片。

知情人士表示，艾司摩爾在大陸提供服務和設備零組件的某些許可，即將在今年底到期，包括深紫外光曝光設備（DUV），在美國施壓下，荷蘭政府很可能不會續發許可，撤銷這種維修支援，一些設備恐怕到明年就無法使用。

報導稱，如果大陸欠缺艾司摩爾的DUV設備，華為及其合作夥伴中芯，將越來越難以在現有能力上取得突破，明年恐無法生產7奈米與5奈米製程晶片。

荷蘭政府禁止ASML出售三款型號光刻機產品給中國，型號包括Twinscan NXT:2000i、2050i與2100i型DUV，這些設備可以被用來生產7奈米及5奈米製程晶片，但相關設備有些已裝置在中芯的晶圓廠中，華為去年推出5G手機搭載7奈米應用處理器，讓市場震撼。

報導稱，如果上述這些設備沒有ASML的維修服務並更換新元件，恐怕到2025年就無法運作，將嚴重影響中芯與華為的先進半導體生產能力。

大陸積極發展晶片業讓美國擔憂，《日經新聞》報導，大陸晶片業實力持續進步，目前只差台積電3年水準。而美國出口管制的目標，是想讓大陸在晶片競賽中落後長達10年的時間。