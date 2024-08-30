食安又出包！民眾昨（29）日前往台南大益夜市一攤大腸香腸攤消費，沒想到卻在購買的香腸中驚見數隻活蛆瘋狂蠕動、爬行，讓她嚇到拍攝影片分享到網路上，業者得知後緊急銷毀所有貨品，大益夜市辦公室也說當下立刻要求攤商停止營業，未來會用更嚴格的標準要求攤商顧好食品衛生。

一名女網友昨日在臉書社團「台南大小事」分享一段影片，只見她在大益夜市購買了大腸香腸，但卻有數隻活蛆在食物上蠕動、爬行，讓她超崩潰，生猛的影片也讓其他網友驚呼「這太扯，拜託公布是哪攤」、「夭壽，這個太生猛了吧」、「旁邊的配菜剛好顏色很近，好險妳有發現」、「剛逛完這個夜市，我現在正在懷疑人生」。

引起議論後，業者也到同社團道歉、解釋狀況，經查發現是配菜「碎醬瓜」包裝破損，導致運輸過程被污染，民眾告知後已及時銷毀當天所有貨品，並坦承確實有疏失，向民眾表達歉意。

大益夜市官方粉專也針對此事表態，得知發生食品衛生事件後，已第一時間要求該攤商停止營業，相關食材立刻銷毀，業者也坦承有疏失，希望向顧客當面致歉並提供補償，未來大益夜市會用更嚴格的標準來要求攤商，絕對不讓同樣的事情再度發生。