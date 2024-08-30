新北市國小今（30）日舉辦開學典禮暨迎新活動，教育局表示，新北校園通APP今年首度引進AI智慧員工－小通，家長可透過語音辨識－「用講的卡厲害」來與小通互動。9月開學家長最常使用的繳費、領餐食券、請假功能試用版上線，明年1月將正式啟用。

教育局長張明文表示，教育局動員共60位督學及聘任督學，於開學周走訪各校，藉由實際到校確認學校開學準備就緒。同時也建議家長可循收心五式：「調」、「整」、「閱」、「動」、「境」來協助孩子收心，包含「調」整作息、「整」理學用品、「閱」讀課外讀物、規律運「動」、營造收心環「境」等，保持平穩的心情、養足精神迎接新學期。

平溪國小開學典禮在傳統「磅米芳」「碰碰」的禮炮聲中展開，以「蹦出學年新希望」為主題，安排體驗活動迎接新生和家長入校，巨大的禮炮聲響，讓孩子們驚奇興奮，不僅減緩面對開學的緊張，更是振奮士氣，

長坑國小舉行「長坑活力動蔬果」活動，學校特別邀請「健康果汁車」為師生提供新鮮的果汁，賦予每種果汁具不同的涵義，像是西瓜汁象徵「瓜熟蒂落，學業有成」、火龍果汁則是「鴻（紅）運當頭，學業騰飛」等，希望每一位長坑孩子能在新的學年度學習豐碩有成。