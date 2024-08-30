高雄一名李姓男子在妻子生小孩期間，因妻子拒絕與他恩愛，趁小舅子住院。岳母在醫院陪伴，竟在半夜摸進當時年僅12歲的小姨子房間，手伸入小姨子內褲猥褻下體得逞，小姨子被侵害後向姐姐哭訴，李妻質問丈夫，李男向妻子下跪及向岳母道歉，當時獲得諒解，事隔13年後，李男與妻子打離婚官司、爭奪孩監護權，小姨子也正式提告，李男被依妨害性自主罪判刑10月。

判決指出，李姓男子與妻子2006年結婚後住在妻子娘家，同住者有岳母、小舅子和未滿12歲的小姨子。2010年3月間，李妻剛生小孩，李妻弟弟生病住院，李的岳母到醫院照顧，原本和媽媽、哥哥一起睡的小姨子，僅剩她一人在房間，李男見有機可趁，深夜見妻子與小孩熟睡之際，摸進小姨子房間內，趁她熟睡不知反抗，將手伸入內褲撫摸下體得逞，小姨子感到有人摸她下體即醒來，見到姐夫躺著跟她面對面，令她不知所措，隔天早上即向姐姐哭訴遭姐夫猥褻下體一事。

李妻隔天即質問丈夫此事，李男也承認手伸進小姨子內褲裡摸下體，下跪向妻子道歉，也向岳母說明此事並道歉，當時妻子、岳母選擇原諒李男，未對他提告。

但事隔13年後，李男發生外遇，與妻子打離婚官司爭取小孩監護權時，妻子重提李男猥褻小姨子一事，小姨子正式對李男提告，李男到案時否認，並指妻子挾怨報復，被害的小姨子提出李男與妻子的對質錄音，李男指當時是妻子生小孩不讓他碰，才會對小姨子伸出狼爪。

高雄地院審理後認定李男對小姨子伸出狼爪的證據明確，雖事隔13年，但其前妻及被害人的指證歷歷，依妨害性自主罪對李男判刑10月，全案可上訴。

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