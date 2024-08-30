台北地檢署今天上午派員前往民眾黨主席柯文哲家中和民眾黨中央搜索，民眾黨也發出兩點聲明，對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，京華城案子相關涉案人都到案，所有線索證據力越來越完備，最後一塊拼圖就是柯文哲，約談柯文哲本人後一定會有最後一塊拼圖讓真相水落石出。

吳思瑤提到，柯文哲作為主導者用市長權力來要求都發局官員配合，甚至用副市長彭振聲主持都委會的權限，做成有利於京華城容積獎勵擴大的決議，柯文哲自己明明是下達指令的人，還東甩鍋、西切割，都推給下層官員，這是不負責任的作為，相信檢調證據越來越充分，也搜索柯文哲住所和辦公室，約談柯文哲本人後一定會有最後一塊拼圖讓真相水落石出。

針對民眾黨提出兩點聲明，吳思瑤說，民眾黨企圖要影響檢調辦案，認為檢調搜索黨中央是不必要的，這樣的說法就是侵犯檢調獨立公正辦案的權力，黃國昌也應該好好看看民眾黨的聲明。

吳思瑤指出，黃國昌所犯的都是聲明稿所說的事情，「支持司法依證據呼籲檢調不引導外界未審先判，希望檢調還原真相」，盼黃國昌能好好看看民眾黨新聞稿，對於非民眾黨人士所涉入的司法案件，黃國昌就是最不理會偵查不公開，未審先判的人，現在碰到民眾黨涉入各種案件，黃國昌完全是雙標。