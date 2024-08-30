陸首次發布仙賓礁珊瑚礁體檢報告 駁菲言論毫無科學和事實依據。（大陸央視）

陸首次發布仙賓礁珊瑚礁體檢報告 駁菲言論毫無科學和事實依據。（大陸央視）

陸首次發布仙賓礁珊瑚礁體檢報告 駁菲言論毫無科學和事實依據。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端30日報導，根據年度工作安排，今年5月到7月，大陸自然資源部南海發展研究院聯合自然資源部南海生態中心、自然資源部南海調查中心等單位，調查評估南海仙賓礁珊瑚礁生態系統狀況，並於30日首次發布《仙賓礁珊瑚礁生態系統調查報告》。證明中國對仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域，擁有無可爭辯的主權。

仙賓礁是南沙群島的一部分，漁民習稱為魚鱗，位於仁愛礁東側，行政隸屬海南省三沙市。仙賓礁東西長約20.9公里，南北寬約11.6公里，呈西北-東南走向。礁坪呈環形分布，大部分位於水下。

仙賓礁所在海域6月到10月盛行西南風，1月到5月和11月到12月盛行東北風。

中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，具有充分的歷史和法理依據。

仙賓礁珊瑚礁生態系統總體健康

菲方炮製言論毫無科學和事實

依據除了年度工作安排外，針對菲律賓所謂的中國在仙賓礁人工堆積珊瑚碎屑導致該區域珊瑚大量白化死亡等情況，此次調查還在整個礁區，新增了34個巡查站位查驗。

調查結果顯示：2024年較2012年，仙賓礁礁盤的造礁石珊瑚覆蓋面積總體上保持穩定。目前，仙賓礁珊瑚礁生態系統總體健康，分布有造礁石珊瑚13科57屬236種，造礁石珊瑚覆蓋率平均為24.7％，最高為51.3％，與世界主要珊瑚礁分布區相比，處於較高水準。

同時，仙賓礁分布有珊瑚礁魚類26科179種，以隆頭魚科和雀鯛科魚類為主，平均密度約為124尾／百平方米。

大陸自然資源部南海發展研究院副院長黃華梅說：發現硨磲、唐冠螺等表徵珊瑚礁生態系統健康的相關指示物種，以及綠海龜、玳瑁、長吻原海豚等珍稀生物，礁區關鍵生境指標值處於珊瑚適宜生長範圍。

黃華梅表示，在調查方法上，此次衛星遙感調查採用的光譜法和現場調查採用的截線樣點法等均為當前珊瑚礁生態系統調查中的成熟技術方法，已在國內外的理論研究和實踐中被證實行之有效。共開展了珊瑚群落、礁棲生物、礁區生境和人類活動等4大類共75項要素的調查，確保了調查結果的科學性。

黃華梅稱：至於菲律賓炮製的所謂中國在仙賓礁人工堆積珊瑚碎屑導致該區域珊瑚大量白化死亡等言論，毫無科學和事實依據。後續，將進一步加強對仙賓礁及附近海域的調查研究、評估和保護，努力減少高強度人類活動等外部因數帶來的不利影響，以維持仙賓礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。

菲海警船非法滯留仙賓礁

已對周圍自然環境產生一定不利影響

此外，菲律賓海警9701艦自今年4月以來，非法滯留仙賓礁至今。在本次調查作業期間，5月7日至5月19日，中方調查編隊全程遭遇菲方監視干擾。

大陸自然資源部南海生態中心高級工程師熊小飛表示：5月12日，菲律賓調派了2艘鋼製快艇，替換了原來使用的橡皮艇，其間2次派遣潛水夫在中方的作業區周邊下潛干擾，中國海警在現場提供了全面的支持保障，多次派出快艇前出反制，為作業安全提供強有力的保障。

熊小飛指出，菲律賓海警9701艦非法滯留仙賓礁以來，已經對周圍自然環境產生一定不利影響。

熊小飛說：受到波浪還有海流等作用影響，船錨還有錨鏈會對周邊的礁體造成持續破壞，他們也多次頻繁地派出小艇在周邊的礁盤上活動，中方在現場調查也發現了在菲律賓海警9701艦周邊海域，發現了帶有菲律賓標示的垃圾。為了更加準確、全面地評估菲律賓海警9701艦對仙賓礁珊瑚礁生態系統的影響，還需要進一步地、近距離地調查評估。