中壢藝術館至今已有近40年的歷史，因長期使用須重新檢視場內的安全狀況，桃園市藝設中心決定重整中壢藝術館，並於9月中開始進行為期4個月的補強工作，同時明年上半年也排定了音樂廳逾30場的演出，展覽也在同步邀請排定中，將於明年1月重新開放。

桃園市藝設中心表示，為營造更優質與安全的展演空間，中壢藝術館自今年9月16日起將進行為期4個月的耐震能力補強工程。工程期間館內自1樓以上空間的音樂廳、展覽館與演講廳暫停開放，全面檢視建築物內各展演場地的安全與耐震性，地下停車場仍對外開放服務民眾。

藝設中心說，中壢藝術館於1985年啟用，是桃園市具代表性的藝文場館，推動著桃園展演藝術發展與傳承的時代意義，歷年來完成外牆整修，外觀由原本傳統紅磚建物，翻修成以白色為主色調的現代風建築。

藝設中心也說，音樂廳後台隔音改善、觀眾席地坪及座椅、廁所等多項設施也逐步更新優化，鑑於近期台灣的地震頻繁且規模較強，考量公共安全刻不容緩，再次啟動建築物耐震補強工程，第一、二展覽室天花板碳纖維補強及更換新窗，為場館賦予新風貌與生命力。

藝設中心提到，整修工程自今年9月至明年1月間進行，但期間對藝文推廣的服務不打烊，仍開放場地的預約借用與藝文諮詢服務，並排定音樂廳明年上半年30多場演出，包含深受大家喜歡的《民歌50高峰會》，與兒童最愛的日本飛行船《小飛俠彼得潘》與Ｏ劇團的《巧虎大型舞台劇》等，並積極邀請下半年的演出活動。另114年度的展覽亦在緊鑼密鼓排定檔期中，為明年即將40歲的中壢藝術館，積累更多元的藝文能量蓄勢待發。