高雄市前金區1家第三性公關酒吧，昨（29日）中午發生火警，警消在2樓陽台處救下3人，不過當下傳出2名消防員受傷送醫，雖然消防局強調2人意識清楚，生命徵象穩定，不過其中1名葉姓隊員手臂、腿部燙傷，另1名王姓隊員預防性插管治療，甚至還有1名陳姓隊員不適就醫，疑有肺浸潤現象，3人均在醫院治療中。

前金區中華四路知名第三性公關酒於29日中午發生火警，高雄市消防局獲報後出動14車40人前往，現場濃煙不斷竄出，救出3人，未料卻有消防員在火場中受傷。

第一大隊第一中隊長沈祈祥指，這起火警共造成3名同仁受傷，當時到達現場時，因獲報3樓有民眾受困，因此同仁攻入火場後準備救人，抵達2樓後準備前往3樓，現場指揮官發現1樓竄火，趕緊通知隊員撤退，但當時火場高溫，過程中隊員受燙傷。

受傷的前金分隊葉姓隊員右手腕、左大腿燙傷，送至大童醫院救治留院觀察中，前金分隊王姓隊員則脖子等處燙傷，預防性插管治療，高醫燒燙傷中心治療，而苓雅分隊陳姓隊員則是返隊後覺得不適，後續就醫，有疑有肺浸潤現象，經醫生打類固醇後，恢復狀況好。

消防局強調，同仁裝備和SOP均沒有問題，但火場狀況瞬息萬變，此次造成3名打火弟兄受傷，是否哪方面需精進，後續也將召開火災檢討會，好好針對搶救過程、同仁受傷原因討論。