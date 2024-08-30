新北市三重先嗇宮在農曆7月舉辦中元普渡超法會，許多信眾參與並將普渡供品捐贈給廟方做公益。先嗇宮今（30）日由董事長李乾龍代表，將這些價值約100萬元的白米、供品用作社會公益，並捐贈給市府好日子愛心大平台，扶助新北市各區弱勢家庭與社福機構，由民政局副局長黃秀川、社會局副局長許秀能及三重區長王坤南代表受贈。

李乾龍表示，中元普渡為先嗇宮三大祭典之一，是非常重要的節日，今年依循往例舉辦普渡超薦法會，許多善信特地將普渡完的供品留下來做愛心，這些每份價值1000元的供品共523份以及總重1萬4000公斤的白米，總價值接近100萬元。

李乾龍說，這些供品部分送到雲林古坑的偏遠鄉鎮，另外有部分送到花蓮之外，其餘全數捐贈給市府好日子愛心大平台，這些都是先嗇宮神農大帝爐下信眾留下的一點心意，希望大家一起做公益，也感謝這些信眾把供品留下來。

民政局副局長黃秀川表示，三重先嗇宮一直都是三重區重要的信仰支持力量，感謝先嗇宮長年積極協助地方慈善、社會教化、濟世救人及辦理獨居長輩歲末關懷活動、捐助各項愛心物資予在地弱勢團體以及參贊新北燈會活動等，今年先嗇宮持續響應新北市好日子愛心大平台捐贈普度物資援助在地需要幫助、關懷的家庭。

三重區長王坤南表示，感謝先嗇宮自2021年起捐贈普度物資照顧三重地區弱勢家庭及社福團體，並感謝廟方長年致力於社會公益、扶助在地弱勢，此次普度物資捐贈將參照往年發放給需要的市民，讓民眾的愛心延續，增進社會善的循環。