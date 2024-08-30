美超微延遲提交財報股價大跌，輝達第2季財報沒有驚喜，但提到H系列晶片在今年下半年持續成長，代表需求沒有問題，大華投顧分析師張志誠表示，台積電(2330)若有利空修正，反倒是可以守株待兔尋求買點；另外下周即將舉行半導體展，加上蘋果新品發表在即，分析師看好東台(4526)、永崴投控(3712)、和椿(6215)、穩懋(3105)、世芯(3661)、智原(3035)後續看俏。

大華國際投顧分析師張志誠表示，短線上留意美超微延後交財報對供應鏈麗臺、南俊國際、華泰的影響。至於輝達這次提到要更改Blackwell光罩，背後原因來自CoWoS-L封測良率不佳，代表這不完全是台積電的問題。且輝達也提到H系列晶片今年下半年的銷售量還是持續成長，代表需求其實是沒問題，因此最近台積電如果因為利空修正，反倒可以留意評價偏低與技術指標壓低時的守株待兔機會。

另一方面，下周即將舉辦國際半導體展，目前有越來越多工具機與設備廠開始切入半導體領域，東台就是其中一間。東台過往專攻航太、能源與電動車領域的工具機，公司看好半導體領域商機，推出能同動加工的五軸加工機，主要應用於第三代半導體SiC，公司目前已經有和多家半導體廠商談合作與訂單，且股價位階相對其他半導體設備廠而言也低很多，近期帶量上漲、回檔未破5日線前均可視為多頭格局。

9/10 蘋果新產品發表在即，今年iPhone在推出AI功能的帶動下，銷量有機會開始止跌回升，可留意旗下子公司獲利開始改善的永崴投控，下半年主要動能來自iPhone新機拉貨，且旗下森崴能源 手握台電大單，成為永崴投控今年獲利的一大動能。（文章未完…全文見此）

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