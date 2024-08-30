台北市水利處呼籲，隨時注意天氣動態，提前做好防災準備，並做3步驟防止災害造成。（黃敬文翻攝）

依中央氣象署針對今（30）日降雨情形預估，今日中午過後本市有可能發生午後雷雨情形，局部地區有機會發生達時雨量40毫米以上的大雨等級的午後雷雨；台北市水利處呼籲，隨時注意天氣動態，提前做好防災準備，並做3步驟防止災害造成。

近期午後雷雨主要發生在山區，水利處提醒午後雷雨發生時，能應變通知的時間真的很短暫，防汛期間要請民眾提高警覺，全民動起來為防災作準備；水利處表示，並做到以下3件事，能擁有自主防災應變能力，以及結合科技防災的資訊，才能有效防止災害造成，減少損失與不便的情形發生。

水利處指出，第一步，要清空住家附近水溝蓋板上方，保持水路通暢。水溝蓋上常見的阻礙物包含：盆栽、腳踏墊、塑膠板和樹葉…等，大雨來襲時，會讓雨水排不進水溝，造成路面積淹水現象。

水利處表示，第二步，在建築物停車場及一樓住家等出入口，及時設置防水閘門（板），短時強降雨的發生，很容易就超過了雨水下水道設計的保護標準，時常淹進一樓住家或地下室，而裝設防水閘門（板）才能在暴雨來襲時，第一時間自我保護，保護自身的生命財產安全。

水利處說，第三步要及時接收資訊，打開LINE將「戀戀水綠 台北水利」加為好友，這是北市水利處的LINE官方帳號， 具備「水情資訊查找服務」及「水情警報器訂閱功能」，除能提供雨量、河川水位、雨水下水道水位、抽水站狀態、淹水點查詢等功能，更可以在訂閱後第一手接收雨量警戒，協助市民朋友從多方管道快速獲得水情相關資訊。

水利處提到，近年來全球面對氣候變遷的衝擊，極端降雨的發生強度與頻率漸增，且極端降雨難以準確的預報，常常一個午後雷陣雨就造成積淹水等情形發生，防洪工程的防洪能力都有其上限值，當發生降雨強度超越公共排水設施設計保護標準，便會帶來積淹水的風險。

水利處強調，將持續針對北市各抽水站進行整備作業並加強防汛設備設施巡檢及移動式抽水機的維護保養工作，但還是希望市民能做到以上三件事，才能有效減少民眾生命及財產的損害。