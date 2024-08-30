大陸一名爸爸檢查國小兒子的數學考卷，發現一道題目明明寫對卻被扣分，該題算式為「1.2＋6.8」，要求列直式計算，孩子算完後答案寫「8」卻被打叉。對此老師表示，正確答案應該是「8.0」，因為題目考的是小數點數值相加，在沒有特殊要求的情況下，小數點後面應該保留；爸爸聽完後啞口無言。

一名博主曾在微博發文分享，有位爸爸平時相當關心兒子的課業，除了陪孩子寫作業之外，也會一起檢討考卷，他之前發現一道數學題，兒子明明寫對卻被老師打叉，扣了3分，題目算式為「1.2＋6.8」，並要求列出直式計算，孩子算完在答案欄寫下「8」。

老師說明，題目考的是小數點數值相加，在沒有特殊要求的情況下，小數點後面數字仍應保留。（翻攝微博）

爸爸詢問老師這題哪裡錯了，老師回答，正確答案應該是「8.0」，雖然8和8.0數值相同，但題目考的是帶有小數點的數值相加，在沒有特殊要求的情況下，小數點後面的數目應該要保留，不宜自行簡化。爸爸聽完啞口無言，也提醒孩子將來要多留意這類陷阱。

貼文引發熱議，網友紛紛留言酸「數學是門嚴謹的學科，但不是一個吹毛求疵的學科」、「出題的時候加個括號提醒保留小數點很難嗎？」也有網友表示，「剛開始學小數點的時候都要求保留」、「一般遇到這種情況，第一次通常會給學生對，但也會強調以後應該寫『8.0』。」